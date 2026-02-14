Que en paz descansen: María y Celia.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Trinidad María López viuda de Gidi Trini. Falleció a los 92 años. Alsina 196. Sepelio mañana a las 9.00
- Celia Guareschi viuda de Paz. Falleció a los 92 años. Sepelio mañana a las 10.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
