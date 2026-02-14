sábado, 14 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descansen: María y Celia.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


 - Trinidad María López viuda de Gidi Trini. Falleció a los 92 años. Alsina 196. Sepelio mañana a las 9.00


- Celia Guareschi viuda de Paz. Falleció a los 92 años. Sepelio mañana a las 10.00.

Necrológicas recientes: QEPD


