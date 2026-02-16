Ya se sabe cuánto costará el nuevo pasaje en colectivo de Chacabuco a La Plata

Nueva empresa.
Ya se sabe cuánto costará el pasaje de colectivo de Chacabuco a La Plata desde el 20 de febrero de 2026 y el dato no es bueno para el bolsillo de los habituales usuarios del servicio.
Desde la mencionada fecha Plusmar se hará cargo de la ruta que dejará Transporte Automotores La Plata.
Recorrido: La Plata, San Vicente, Cañuelas, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino, General Villegas.
Lo bueno para los clientes es que se incrementa la cantidad de servicios a Chivilcoy y Junín.
Lo malo es que aumenta el precio de los pasajes.
Hasta el 19 de febrero de 2026 por TALP el pasaje a La Plata costará 25.400 pesos; a Chivilcoy, 4.300 pesos; y a Junín, 6.000 pesos,
Desde el 20 de febrero de 2026, por Plusmar, el pasaje a La Plata costará
26.000 pesos; a Chivilcoy, 6.000 pesos; y a Junín, 7.000 pesos.
Estos son los horarios nuevos de Chacabuco a La Plata, desde el 20 de febrero de 2026:
2.20 llegando a las 6.50
9.25 llegando a las 14.25
14.45 llegando a las 19.45
De La Plata a Chacabuco:
6.30 llegando a las 11.40
11.30 llegando a las 16.40
16.30 llegando a las 21.40
Consultas: WhatsApp: 1166400455 o bien acercarse a la boleteria de estación de colectivos de Chacabuco en Olavarría y Falucho.
Los pasajes ya se pueden comprar a través de Internet en diferentes sitios web.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
