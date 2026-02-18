miércoles, 18 de febrero de 2026

Violento accidente en un barrio de Chacabuco



Esta tarde 

Esta tarde se registró un violento accidente de tránsito en Chacabuco.



Participaron una moto y un utilitario.

El conductor de la moto fue trasladado al Hospital.

Por la violencia del impacto ambos vehiculos sufrieron daños en los neumáticos.

Ocurrió en Primera Junta y Domínguez.

Hay Quejas de los vecinos por un colectivo que está estacionado cerca de una esquina.

El utilitario iba por Primera Junta y la moto por Domínguez


