miércoles, 18 de febrero de 2026

Retuvieron una moto y licencias en Chacabuco



Detalles.

En un Operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad conjuntamente con la Policía comunal se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria y cinco licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.



