Policiales de Chacabuco: Rondadores nocturnos - Caída - Susto vecinal

De noche.
Rondadores. En la noche de Chacabuco se siguen reportando casos de personas que rondan los domicilios en actitud sospechosa.
Durante la madrugada una vecina llamó a la Policía porque dos sujetos intentaron ingresar a su vivienda.
Ocurrió en el barrio San Antonio.
Cuando la Policía llegó al lugar no había sospechosos a la vista.
Caída. Una persona de sexo femenino necesitó asistencia médica esta mañana en Chacabuco tras sufrir una caída de una moto mientras circulaba por la ciudad.
Ocurrió en Balcarce entre Santa Fe y Entre Ríos.
Fue trasladada al hospital en ambulancia
Susto. Una persona de sexo femenino fue identificada por la Policía esta mañana a pedido de los vecinos que consideraron que esta tratando de robar una moto.
La joven alegó que el rodado era suyo y y se había detenido de manera imprevista.
Ocurrió en Inmediaciones de Mendoza y 12 de Febrero.
