viernes, 20 de febrero de 2026

Policiales de Chacabuco: Rondadores nocturnos - Caída - Susto vecinal

 

De noche.

Rondadores. En la noche de Chacabuco se siguen reportando casos de personas que rondan los domicilios en actitud sospechosa.



Durante la madrugada una vecina llamó a la Policía porque dos sujetos intentaron ingresar a su vivienda.

Ocurrió en el barrio San Antonio.

Cuando la Policía llegó al lugar no había sospechosos a la vista.

Caída. Una persona de sexo femenino necesitó asistencia médica esta mañana en Chacabuco tras sufrir una caída de una moto mientras circulaba por la ciudad.

Ocurrió en Balcarce entre Santa Fe y Entre Ríos.

Fue trasladada al hospital en ambulancia 

Susto. Una persona de sexo femenino fue identificada por la Policía esta mañana a pedido de los vecinos que consideraron que esta tratando de robar una moto.

La joven alegó que el rodado era suyo y y se había detenido de manera imprevista.

Ocurrió en Inmediaciones de Mendoza y 12 de Febrero.


