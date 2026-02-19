Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: David.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Sergio David Steurer "Checho". Falleció a los 43 años. Casa de duelo: Padre Doglia 636. Sepelio a las 11.30
.
Necrológicas recientes: QEPD
