Novedades en un centro de Salud y el basural de Chacabuco

Desde el Municipalidad de Chacabuco informa que se han llevado a cabo tareas de mantenimiento integral en el predio y en las instalaciones de la Unidad Sanitaria “Carlos Agustín Millán” de la localidad de Ingeniero Silveyra, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y el servicio brindado a la comunidad.
Asimismo, comunicaron que el centro de salud cuenta con atención médica los días martes y jueves, brindando prestaciones en Pediatría y Clínica Médica, garantizando el acceso a controles y consultas para vecinos y vecinas de la localidad y la zona rural.
De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo el sistema de salud en el interior del partido, acercando servicios esenciales y promoviendo la prevención y el cuidado de la salud.
Basural. El Secretario de Gobierno mantuvo una reunión de trabajo con integrantes del área de Medio Ambiente, conformada por Florencia Adducci, Marcos Sierra y Santiago Muhape, con el objetivo de avanzar en un proyecto que será presentado ante la Provincia de Buenos Aires para el saneamiento del basural a cielo abierto de la ciudad.
Este trabajo se viene desarrollando de manera conjunta con un asesor del Ministerio de Ambiente provincial. Actualmente, el equipo se encuentra realizando un relevamiento del estado de situación de la GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y basurales a cielo abierto) a nivel provincial. Esta iniciativa es impulsada por RIAR a través de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Quilmes, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
El Secretario de Gobierno destacó que se trabaja en diversos puntos estratégicos vinculados al cuidado del ambiente. Entre ellos, la organización de acciones para comenzar con voluntariados ambientales, el desarrollo de capacitaciones en instituciones educativas de todos los niveles y la incorporación de esta temática al programa “Muni en tu barrio”.
Asimismo, adelantó que el Municipio avanzará en la adhesión a la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología), fortaleciendo de esta manera políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la educación ambiental y la promoción de prácticas responsables en la gestión de los residuos.
