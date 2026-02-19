jueves, 19 de febrero de 2026

Demorado en la tarde de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Buscado.

La Policía demoró esta tarde a una persona de sexo masculino de 42 años.



Fue luego que al ser identificado se conociera que tenía pendiente una averiguación de paradero por una causa relacionada con violencia de género desde 2023.

El sujeto fue abordado por los agentes luego que una vecina llamara a la Policía porque había ingresado a una propiedad abandonada en inmediaciones de San Lorenzo y Alem.

El demorado fue trasladado a la Comisaría para complementar distintos pasos legales.


