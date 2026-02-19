Demorado en la tarde de Chacabuco

Buscado.
La Policía demoró esta tarde a una persona de sexo masculino de 42 años.
Volver a Chacabuquero.
Fue luego que al ser identificado se conociera que tenía pendiente una averiguación de paradero por una causa relacionada con violencia de género desde 2023.
El sujeto fue abordado por los agentes luego que una vecina llamara a la Policía porque había ingresado a una propiedad abandonada en inmediaciones de San Lorenzo y Alem.
El demorado fue trasladado a la Comisaría para complementar distintos pasos legales.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Novedades en un centro de Salud y el basural de Chacabuco
- Más datos de un caso de choque y fuga en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Más datos sobre el vuelco temprano en el desvío de Chacabuco
- Retuvieron una moto y licencias en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Le robaron a un vecino de Chacabuco
- Nuevas luminarias en Chacabuco
- Violento accidente en un barrio de Chacabuco
- Se presentó un informe oficial sobre los accidentes en Chacabuco
- Durante el Carnaval el Hospital de Chacabuco tuvo mucho trabajo
- Desobediencia en un barrio de Chacabuco
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco recuerda las vías para hacer denuncias
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecina trasladada al Hospital
- Policiales: Escolta ante una emergencia - Rodados retenidos - Infracción por venta ambulante
No hay comentarios:
Publicar un comentario