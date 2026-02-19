jueves, 19 de febrero de 2026

Detenido en un barrio de Chacabuco

 

Esta noche. Además, informe de Tránsito 

La Policía detuvo a un vecino en un barrio esta noche.



Al parecer, protagonizó incidentes en una vivienda.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría tras un breve paso por el Hospital municipal para ser sometido a un examen médico previo.

Ocurrió en el barrio San Antonio.

Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que este jueves realizó un operativo dinámico en conjunto con la Policía Comunal sobre Miguel Gil y Terrile, Garay y Alfonsín, donde se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco conducidas por menores de edad.


