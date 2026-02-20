viernes, 20 de febrero de 2026

Sancionado por lo que hicieron sus caballos en Chacabuco

 


Caso.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer la actividad desarrollada en las últimas horas.



Se procedió al secuestro de tres equinos porque realizando destrozos en una propiedad privada. Se hizo presente en el lugar su dueño a quien se le labró el acta de infracción correspondiente y se entregaron los mismos.

En un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad en conjunto con la Policía Comunal se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco,tres de las mismas sin chapa patente y sin luces, conducidas por menores de edad


