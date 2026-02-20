Sancionado por lo que hicieron sus caballos en Chacabuco

Caso.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer la actividad desarrollada en las últimas horas.
Se procedió al secuestro de tres equinos porque realizando destrozos en una propiedad privada. Se hizo presente en el lugar su dueño a quien se le labró el acta de infracción correspondiente y se entregaron los mismos.
En un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad en conjunto con la Policía Comunal se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco,tres de las mismas sin chapa patente y sin luces, conducidas por menores de edad
