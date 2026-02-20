Choque en la noche de Chacabuco

Una persona fue trasladada Hospital.
Esta noche se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Un auto que iba circulando colisionó con otro que estaba estacionado. Este último también golpeó a un tercer vehículo que estaba detenido.
La conductora del coche en movimiento fue trasladada al Hospital Municipal.
Los rodados estacionados pertenecen a dos empleados municipales que se desempeñan en la Guardia Urbana.
Ocurrió en Maipú entre Alvear y San Juan, a metros de la sede de la Subsecretaría de Seguridad. Tomó intervención la Policía.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Sancionado por lo que hicieron sus caballos en Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Abren la inscripción para el boleto estudiantil en Junín
- Video del caso de Choque y fuga en Chacabuco
- Fuego en un barrio de Chacabuco
- Acusan al Gobierno de quedarse con dinero para los bomberos voluntarios
- ¿Llegarán estos arcos a las rutas de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Detenido en un barrio de Chacabuco
- Demorado en la tarde de Chacabuco
- Novedades en un centro de Salud y el basural de Chacabuco
- Más datos de un caso de choque y fuga en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Más datos sobre el vuelco temprano en el desvío de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario