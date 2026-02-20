viernes, 20 de febrero de 2026

Choque en la noche de Chacabuco

 


Una persona fue trasladada Hospital.

Esta noche se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.



Un auto que iba circulando colisionó con otro que estaba estacionado. Este último también golpeó a un tercer vehículo que estaba detenido.

La conductora del coche en movimiento fue trasladada al Hospital Municipal.


Los rodados estacionados pertenecen a dos empleados municipales que se desempeñan en la Guardia Urbana.

Ocurrió en Maipú entre Alvear y San Juan, a metros de la sede de la Subsecretaría de Seguridad. Tomó intervención la Policía.


