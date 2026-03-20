Entró en vigencia el nuevo sistema de subsidios energéticos focalizados en Chacabuco

Comunicado.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa a sus usuarios que ya se encuentra vigente el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), dispuesto por el Gobierno Nacional para los servicios residenciales de energía; esquema que reemplaza la segmentación anterior.
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El SEF alcanza a usuarios residenciales de energía eléctrica, gas natural por red, gas propano por redes y también contempla subsidios para garrafas de GLP de 10 kg, conforme el régimen nacional vigente.
En el caso de la energía eléctrica, el nuevo sistema prevé para los hogares beneficiarios una bonificación base del 50% sobre un bloque de consumo determinado. Para electricidad, ese bloque es de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kWh mensuales en los meses templados. Además, durante 2026 se aplica una bonificación extraordinaria adicional decreciente.
El SEF organiza a los usuarios residenciales en dos categorías:
1. Hogares con subsidio: aquellos que cumplen con los requisitos socioeconómicos establecidos por la normativa nacional.
2. Hogares sin subsidio: aquellos que no reúnen las condiciones exigidas o quedan excluidos por su nivel patrimonial o capacidad económica.
Podrán acceder los hogares cuyos ingresos netos conjuntos sean menores a 3 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según INDEC. También pueden ser alcanzados hogares que, aun no integrando el segmento de mayores ingresos, cuenten entre sus miembros con alguna de estas situaciones especiales:
• persona con Certificado de Vivienda ReNaBaP;
• beneficiario de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur;
• persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
No resultan alcanzados por el beneficio, entre otros supuestos, los hogares en los que alguno de sus integrantes posea:
• al menos un automóvil con antigüedad igual o menor a 3 años;
• tres o más inmuebles en conjunto;
• una embarcación de lujo;
• una aeronave.
La exclusión por automóvil de hasta 3 años no se aplica cuando en el hogar hay una persona titular de CUD.
Los usuarios que ya estaban inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deben volver a realizar el trámite. El nuevo sistema contempla su continuidad, salvo que corresponda una
revisión por cambios en la situación del hogar o por verificación de causales de exclusión.
Si de la evaluación surge que el hogar ya no reúne los requisitos del nuevo régimen, dejará de integrar el universo de beneficiarios y pasará
a abonar el servicio sin subsidio, conforme la categoría que corresponda. En caso de errores, omisiones o cambios en la composición del hogar, el usuario puede actualizar su declaración o solicitar una revisión.
La solicitud debe realizarse ante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), completando el formulario oficial con carácter de declaración jurada. Para ello, el usuario debe contar con:
• número de medidor;
• número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS, según figure en
la factura;
• DNI vigente;
• CUIL de las personas mayores de 18 años del hogar;
• correo electrónico de contacto.
La Cooperativa recuerda que la asignación, aprobación, revisión o exclusión del subsidio es una decisión del Estado Nacional, y que la distribuidora únicamente aplica en la facturación el régimen que surge de los registros y disposiciones oficiales vigentes.
Ante dudas, se recomienda a los usuarios revisar su situación registral y mantener actualizados los datos del hogar para evitar inconvenientes en la facturación.
Por último y no menos importante, se destaca que, la Provincia de Buenos Aires otorga la Tarifa Social. Este es un beneficio adicional que se aplica automáticamente a los titulares del servicio que cumplen con los requisitos de vulnerabilidad establecidos, sin necesidad de realizar ninguna inscripción.
Firma:
Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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