Más datos sobre un choque en el que murió un vecino de Chacabuco

Esta tarde.
Se conocieron más detalles de un choque en el que falleció un vecino de Chacabuco, fuera de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Quien perdió la vida es un chofer de 19 años llamado Matías García. Manejaba un camión Ford con acoplado. El otro vehículo es también un camión pero marca Iveco con acoplado guiado por una persona identificada como Pedro Constantini, de 60 años, de Rauch,
Ocurrió en la ruta 41 entre Mercedes y Navarro. La causa fue caratulada como "Homicidio culposo"
Foto: Dato Posta.
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