Reinauguraron un centro de Salud barrial de Chacabuco

Barrio.
El intendente municipal, Darío Golía, encabezó el acto de reapertura del Centro de Atención Primaria de la Salud Eugenio Casasco, ubicado en el predio de la Sociedad de Fomento del barrio 9 de Julio, en Chacabuco
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Estuvo acompañado por representantes del Laboratorio Casasco: Ariel Panero, gerente de Marketing; Oscar Sacchi, adscrito a la Gerencia de Marketing; y Luis González, jefe de Intendencia. También participaron el secretario de Salud, Sebastián Bozzini; la directora de Salud, Dra. Celeste Trotti; y el subdirector, Mario Daniel Gargaglione.
La Dra. Trotti fue la encargada de abrir el acto y expresó: “Gracias a muchos encuentros logramos concretar este proyecto. Agradezco al laboratorio por el respeto y por habernos escuchado para que el centro recupere las condiciones que debe tener, y al municipio por apoyar las iniciativas y aportar tanto los recursos como el personal necesario”.
Por su parte, el jefe comunal agradeció y recordó la figura de Eugenio Francisco Casasco, a quien describió como “un visionario que sembró las raíces aquí en Chacabuco, dando origen a un importante laboratorio medicinal a nivel nacional, que hoy cumple 150 años”.
Además, destacó la labor del periodista y exconcejal (MC) Carlos Vita, quien impulsó la imposición del nombre tanto de una calle como del Centro de Salud.
“Quiero resaltar la actitud del laboratorio, que recuperó su historia y volvió a regar esas raíces, invirtiendo, poniéndose a disposición y demostrando responsabilidad social empresaria”, agregó Golía.
“Para nosotros es una inmensa alegría acompañarlos en este nuevo desafío, junto a todo el equipo de salud municipal al servicio del pueblo de Chacabuco”.
Finalmente, Luis González señaló que el laboratorio es una empresa nacional con 150 años de trayectoria, cuyo origen se encuentra en esta ciudad y que actualmente emplea a 1.200 personas.
“Participar en la puesta en valor de este centro de salud es honrar la historia y el legado de nuestra empresa y del doctor Casasco, quien fue presidente de la compañía por más de 50 años. Él, tuvo la visión de celebrar el origen del laboratorio en esta localidad, colaborando con la construcción de este centro de salud. Qué mejor manera de conmemorar nuestro aniversario que hacerlo en la ciudad que fue el corazón de la empresa”, concluyó.
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