Movilización policial ante una alerta de seguridad en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró una alerta por inseguridad en la ciudad de Chacabuco. Esto motivó que varios patrulleros se dirigieran a un barrio de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino pidió ayuda a la Policía porque observó movimientos extraños en torno a una vivienda. Habló de dos sospechosos en moto, primero, y luego de personas en el interior del inmueble.
Los efectivos policiales que arribaron al lugar habrían demorado a un sujeto. También retuvieron una moto que fue abandonada en la vía pública.
La casa está ubicada en inmediaciones de Callao y Uspallata. La moto fue hallada en la calle Vélez Sarsfield y Callao.
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