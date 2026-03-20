Emergencia y fallecimiento en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un fallecimiento en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una persona sufrió una emergencia de salud. Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes de la Policía. Estos pidieron la presencia del SAME.
Posteriormente la patrulla motorizada abrió el paso a la ambulancia que trasladó a la persona al Hospital municipal. No pudo ser reanimada.
Al parecer, el fallecido tenía entre 30 y 40 años.
La emergencia ocurrió en Juan Manuel de Rosas entre Pringles y Garay.
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