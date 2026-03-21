Rige una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona pero no es por tormentas

Para tener en cuenta. Se agregó el registro de lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es por vientos fuertes y de nivel amarillo. Abarca la mañana y la tarde de este sábado.
Los distritos de la zona alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha.
En lo que respecta a la lluvia, no están pronosticadas más allá de la mañana de este sábado.
El registro de lluvia de la mañana fue de 13 milímetros hasta las 5.00, informaron desde el Cuartel de Bomberos de Chacabuco.
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