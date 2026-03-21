sábado, 21 de marzo de 2026

Más datos del accidente en un barrio de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto chanchería
Chanchería El Corte Perfecto

Un ciclista chocó con el acoplado de un camión que estaba estacionado. Se pidió la presencia de personal médico.

El accidentado se llamaría Lucas Lorusso y tendría 22 años. Sufrió una lesión en una pierna.

Ocurrió en Corrientes y Cano. La Policía fue al lugar y gestionó la llegada de una ambulancia del SAME. El ciclista fue trasladado consciente al Hospital municipal.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

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