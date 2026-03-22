domingo, 22 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Daniel.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Carlos Daniel Salvo. Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Rawson.

Participación:

El Intendente Municipal, Darío Golía, expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Carlos Salvo, y acompaña en este doloroso momento a sus familiares, amigos y seres queridos.


“Carlitos” fue durante muchos años un histórico secretario privado del Delegado Municipal de la localidad de Rawson, desempeñándose siempre con un fuerte compromiso, responsabilidad y vocación de servicio hacia los vecinos. Su trayectoria en la Delegación Municipal dejó una huella imborrable por su dedicación, calidez humana y permanente disposición al trabajo.

Despedimos con tristeza a un compañero que supo ganarse el respeto y el cariño de toda la comunidad.

Elevamos una oración por su eterno descanso y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia. 

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