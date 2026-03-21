sábado, 21 de marzo de 2026

Camioneros despedirán a chofer de Chacabuco que falleció en un choque

 


Este domingo.

Un grupo de camioneros propuso despedir juntos los restos de un colega de Chacabuco que falleció el viernes en un choque en la ruta 41, entre Mercedes y Navarro.



Volver a Chacabuquero.

Se reunirán a las 8.00 en el acceso Juan XXIII para ir hasta la Cochería Olivetto y acompañar al cortejo fúnebre. Cabe recordar que el sepelio de Matías Garcia es a las 9.00.  El joven chofer tenía 18 años.



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