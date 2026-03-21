Situación violenta en una vivienda de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se reportó una situación violenta en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que una persona de sexo masculino había causado daños en la puerta de entrada de su vivienda.
Tres patrulleros se acercaron al domicilio ante el pedido de auxilio registrado en medio de la lluvia y los fuertes vientos que golpean la ciudad. Cuando la fuerza de Seguridad llegó al lugar el acusado ya se había retirado. Ocurrió en Inmediaciones de Junín y Primera Junta.
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