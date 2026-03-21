Transito: secuestros y sanciones en Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito realizó un nuevo operativo este sábado en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se labraron actas de infracción por estacionar automóviles sobre la ciclovía a camiones y acoplados por estacionar en zona prohibida.
Se retuvieron dos motocicletas una de las mismas sin luces y escape libre, y otra con escape antirreglamentario.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Demorado tras ser identificado en Chacabuco
- Accidente en la noche de Chacabuco
- Una cámara captó algo en Chacabuco
- Bomberos: incendio en Chacabuco
- Camioneros despedirán a chofer de Chacabuco que falleció en un choque
- Situación violenta en una vivienda de Chacabuco
- Un demorado en la mañana de Chacabuco
- Rige una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona pero no es por tormentas
- Más datos sobre un choque en el que murió un vecino de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Movilización policial ante una alerta de seguridad en Chacabuco
- Emergencia y fallecimiento en Chacabuco
- Violento accidente de tránsito en Chacabuco
- Entró en vigencia el nuevo sistema de subsidios energéticos focalizados en Chacabuco
- Reinauguraron un centro de Salud barrial de Chacabuco
- Le robaron en un negocio de Chacabuco
- Novedades en el caso de la valija
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Estas son las alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona
- "Le dieron mi valija a otra persona en la estación de Chacabuco"
- Secuestraron motos: un conductor estaba alcoholizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario