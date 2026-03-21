sábado, 21 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Rosa.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Eloína Rosa Fernández "Negrita". Falleció a los 100 años. Casa de duelo: Reconquista 122. Sepelio: 22 de marzo a las 11.00

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