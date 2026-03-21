Una cámara captó algo en Chacabuco

Búsqueda
Un vecino aportó a Chacabuquero el registro de una cámara de seguridad en el marco de una búsqueda.
Volver a Chacabuquero.
El viernes José Alfredo Melián perdió la billetera y este sábado la búsqueda fue publicada en la página de Facebook de Chacabuquero. Fue así como un vecino de Alem entre Almafuerte y Perón aportó el registro de una cámara que muestra como un joven que iba en bicicleta recogió algo que estaba caído en la calle. Creen que se trató de la billetera.
Las imágenes que encabezan esta nota son capturas del video. La visualización del joven está obstruida por las ramas de un árbol pero tal vez alguien pueda identificarlo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Demorado tras ser identificado en Chacabuco
- Accidente en la noche de Chacabuco
- Bomberos: incendio en Chacabuco
- Camioneros despedirán a chofer de Chacabuco que falleció en un choque
- Situación violenta en una vivienda de Chacabuco
- Un demorado en la mañana de Chacabuco
- Rige una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona pero no es por tormentas
- Más datos sobre un choque en el que murió un vecino de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Movilización policial ante una alerta de seguridad en Chacabuco
- Emergencia y fallecimiento en Chacabuco
- Violento accidente de tránsito en Chacabuco
- Entró en vigencia el nuevo sistema de subsidios energéticos focalizados en Chacabuco
- Reinauguraron un centro de Salud barrial de Chacabuco
- Le robaron en un negocio de Chacabuco
- Novedades en el caso de la valija
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Estas son las alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona
- "Le dieron mi valija a otra persona en la estación de Chacabuco"
- Secuestraron motos: un conductor estaba alcoholizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario