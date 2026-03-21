sábado, 21 de marzo de 2026

Accidente en la noche de Chacabuco

 

Avenida.

Esta noche se reportó un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Habrían participado una camioneta y una bicicleta. Ocurrió en Arenales y 12 de Febrero.

Fue convocada la Policía y el Área se Tránsito. No hubo lesionados, aunque sí se pidió que una ambulancia se acercara al lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Demorado tras ser identificado en Chacabuco

- Una cámara captó algo en Chacabuco

- Bomberos: incendio en Chacabuco

- Necrológicas II

- Camioneros despedirán a chofer de Chacabuco que falleció en un choque

- Necrológicas I

- Situación violenta en una vivienda de Chacabuco

- Un demorado en la mañana de Chacabuco

- Rige una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona pero no es por tormentas

- Más datos sobre un choque en el que murió un vecino de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Movilización policial ante una alerta de seguridad en Chacabuco

- Emergencia y fallecimiento en Chacabuco

- Necrológicas I

- Violento accidente de tránsito en Chacabuco

- Entró en vigencia el nuevo sistema de subsidios energéticos focalizados en Chacabuco

- Corte programado de energía

- Reinauguraron un centro de Salud barrial de Chacabuco

- Le robaron en un negocio de Chacabuco

- Policiales:

- Novedades en el caso de la valija

 - Faltante

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Estas son las alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

- "Le dieron mi valija a otra persona en la estación de Chacabuco"

- Secuestraron motos: un conductor estaba alcoholizado en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)