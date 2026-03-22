Más datos del choque en la tarde de Chacabuco

Mayor y menores hospitalizados.
Esta tarde se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó con el acoplado de un camión estacionado. Según los vecinos una mujer y dos menores fueron trasladados al hospital en ambulancia. La conductora sería de apellido Domínguez y tendría 31 años.
Ocurrió en Pueyrredón entre Miguel Rizzi y Mateo Muro.
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