Policiales: Una persona hospitalizada - Menores intrusos en Chacabuco

Esta noche.
Hospitalizada. Una persona de sexo femenino fue hospitalizada esta medianoche. La trasladó una ambulancia desde San Martín y Entre Ríos. Al parecer, iba de acompañante en una moto que chocó con un auto. Los conductores de ambos rodados se retiraron del lugar antes de la llegada de la Policía.
Volver a Chacabuquero.
Intrusos. Dos adolescentes fueron encontrados dentro del patio del edificio de los Colegios Secundarios esta medioanoche. Al parecer, algún vecino los vio. No fueron demorados. Ocurrió en Inmediaciones de Zapiola y Entre Ríos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Extraño hallazgo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Transito: secuestros y sanciones en Chacabuco
- Demorado tras ser identificado en Chacabuco
- Accidente en la noche de Chacabuco
- Una cámara captó algo en Chacabuco
- Bomberos: incendio en Chacabuco
- Camioneros despedirán a chofer de Chacabuco que falleció en un choque
- Un demorado en la mañana de Chacabuco
- Rige una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona pero no es por tormentas
- Más datos sobre un choque en el que murió un vecino de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario