Información sobre el mantenimiento de caminos en Chacabuco

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El subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, informó que, debido a las precipitaciones registradas, debieron interrumpirse las tareas en la zona rural. No obstante, confirmó que esta semana se reanudarán los trabajos de reparación y mantenimiento.
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Las labores se llevarán a cabo en distintos sectores, incluyendo los caminos hacia La Posta, el ancho a Bragado, las inmediaciones del campo de Palumbo y la zona de la Escuela N° 16.
El funcionario destacó que estas tareas se realizan de manera conjunta con la Dirección de Vialidad de la Provincia, Sección V Chivilcoy.
Asimismo, solicitó la colaboración de productores y transportistas, pidiendo evitar la circulación durante los días de lluvia y permitir un tiempo prudencial para que los caminos se sequen antes de transitar con maquinaria pesada.
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