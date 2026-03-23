lunes, 23 de marzo de 2026

Investigarán robo en el centro de Chacabuco

 


Este lunes 

Se está investigando un robo reportado en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



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Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

El encargado de un negocio puso en conocimiento de la Policía que detectó el faltante de dos equipos informáticos portátiles que estaban en exhibición en la vidriera.

Ocurrió en Inmediaciones de Sarmiento yy Rivadavia.


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