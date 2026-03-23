Investigarán robo en el centro de Chacabuco

Este lunes
Se está investigando un robo reportado en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
El encargado de un negocio puso en conocimiento de la Policía que detectó el faltante de dos equipos informáticos portátiles que estaban en exhibición en la vidriera.
Ocurrió en Inmediaciones de Sarmiento yy Rivadavia.
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