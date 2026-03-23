Más datos del violento accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un violento accidente en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. Una mujer que iba de acompañante en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia. Se llamaría Daniela Torres.
Los conductores de ambos vehículos no sufrieron lesiones de gravedad. El de la moto, de 17 años, fue trasladado al Hospital posteriormente.
El conductor del coche es de apellido Chilano y tiene 65 años.
Ocurrió en Santa Fe y Moreno. Ayudó en las tareas de asistencia a la víctima el jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de Chacabuco Estaban Cipollone.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Investigarán robo en el centro de Chacabuco
- Sin respuesta ante un robo, apela a la comunidad de Chacabuco
- Información sobre el mantenimiento de caminos en Chacabuco
- Sustracción y algo más en la noche de Chacabuco
- Menores intrusos en Chacabuco
- Extraño hallazgo en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Transito: secuestros y sanciones en Chacabuco
- Demorado tras ser identificado en Chacabuco
- Accidente en la noche de Chacabuco
- Una cámara captó algo en Chacabuco
- Bomberos: incendio en Chacabuco
- Camioneros despedirán a chofer de Chacabuco que falleció en un choque
- Un demorado en la mañana de Chacabuco
- Rige una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona pero no es por tormentas
- Más datos sobre un choque en el que murió un vecino de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario