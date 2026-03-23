Retuvieron motos guiadas por menores y sancionaron giros ilegales en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer la actividad desarrollada durante este lunes en Chacabuco
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Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Tres eran conducidas por menores de edad. Una de ellas participó en un accidente.
Se retuvieron siete licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron seis actas de infracción por girar a la izquierda.
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