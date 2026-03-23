lunes, 23 de marzo de 2026

Retuvieron motos guiadas por menores y sancionaron giros ilegales en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer la actividad desarrollada durante este lunes en Chacabuco 



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El corte perfecto chanchería
Chanchería El Corte Perfecto

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Tres eran conducidas por menores de edad. Una de ellas participó en un accidente.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

 Se retuvieron siete licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron seis actas de infracción por girar a la izquierda.


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