Asi se conmemoran los 50 años del último Golpe de Estado en Chacabuco

Este martes.
Este martes continuarán en Chacabuco los actos para conmemorar el 50° aniversario del último golpe de Estado de Argentina.
En la víspera hubo un festival musical en la plazoleta Necochea.
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Se recuerda que el proceso que comenzó el 24 de marzo de 1976 y finalizó en 1983 con el regreso de la democracia. Durante ese tiempo hubo secuestros, reclusiones en centros clandestinos, torturas, apropiación de los hijos de los retenidos y ejecuciones ilegales. Entre las víctimas se encuentran los vecinos de Chacabuco Haroldo Conti, Roberto Carnaghi, Mónica Claveríe, Liliana Ross, María del Carmen Pregal, Eduardo Cagnola y José Dimattia. Luego de medio siglo la mayoría de ellos permanecen desaparecidos.
A las 10.30 se llevará a cabo el acto oficial en la plaza San Martín organizado por la Comisión Memoria y Justicia. A las 18.30 el partido Obrero realizará una concentración en el mismo paseo público.
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