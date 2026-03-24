martes, 24 de marzo de 2026

Asi se conmemoran los 50 años del último Golpe de Estado en Chacabuco

 


Este martes.

Este martes continuarán en Chacabuco los actos para conmemorar el 50° aniversario del último golpe de Estado de Argentina. 

En la víspera hubo un festival musical en la plazoleta Necochea.



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El corte perfecto chanchería
Chanchería El Corte Perfecto, abre este 24 de marzo de 2026 de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 22.00

Se recuerda que el proceso que comenzó el 24 de marzo de 1976 y finalizó en 1983 con el regreso de la democracia. Durante ese tiempo hubo secuestros, reclusiones en centros clandestinos, torturas, apropiación  de los hijos de los retenidos y ejecuciones ilegales. Entre las víctimas se encuentran los vecinos de Chacabuco Haroldo Conti, Roberto Carnaghi, Mónica Claveríe, Liliana Ross, María del Carmen Pregal, Eduardo Cagnola y José Dimattia. Luego de medio siglo la mayoría de ellos permanecen desaparecidos.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

A las 10.30 se llevará a cabo el acto oficial en la plaza San Martín organizado por la Comisión Memoria y Justicia. A las 18.30 el partido Obrero realizará una concentración en el mismo paseo público.


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