martes, 24 de marzo de 2026

Robo en un comercio de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Esta mañana.

Esta mañana se reportó un robo en un comercio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Dos sujetos sustrajeron 2 botellas de bebidas alcohólicas escondiéndolas entre sus ropas. Ocurrió en un supermercado ubicado en Santiago del Estero entre Rivadavia y Cervantes. Se dio aviso a la Policía.

Se trata de mecheros. Cabe recordar que ayer se reportó un robo de computadoras portátiles que estaban en exhibición en un comercio ubicado en inmediaciones de Rivadavia y Sarmiento.

El corte perfecto chanchería
Chanchería El Corte Perfecto, abre este 24 de marzo de 2026 de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 22.00

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Fallecimiento en Chacabuco

- Asi se conmemoran los 50 años del último Golpe de Estado en Chacabuco

- Vecina lesionada tras un choque en Chacabuco 

- Retuvieron motos guiadas por menores y sancionaron giros ilegales en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Investigarán robo en el centro de Chacabuco

- Violento accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco

- Sin respuesta ante un robo, apela a la comunidad de Chacabuco

- Información sobre el mantenimiento de caminos en Chacabuco

- Sustracción y algo más en la noche de Chacabuco

- Policiales:

- Una persona hospitalizada

- Menores intrusos en Chacabuco

- Extraño hallazgo en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)