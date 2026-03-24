Esta mañana.
Esta mañana se reportó un robo en un comercio de Chacabuco.
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Dos sujetos sustrajeron 2 botellas de bebidas alcohólicas escondiéndolas entre sus ropas. Ocurrió en un supermercado ubicado en Santiago del Estero entre Rivadavia y Cervantes. Se dio aviso a la Policía.
Se trata de mecheros. Cabe recordar que ayer se reportó un robo de computadoras portátiles que estaban en exhibición en un comercio ubicado en inmediaciones de Rivadavia y Sarmiento.
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