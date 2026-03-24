Acto por el Dia de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Chacabuco

Esta mañana
El intendente municipal, Darío Golía, acompañado por el secretario de Gobierno, Javier Estévez, y funcionarios municipales, participó esta mañana del acto homenaje por la Memoria, la Verdad y la Justicia, organizado por la Comisión por la Memoria de Chacabuco en la Plaza San Martín, frente al monolito que los identifica.
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El acto comenzó con la colocación de una ofrenda floral al pie del monolito por parte de la Comisión, junto a familiares de personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas durante el régimen militar iniciado el 24 de marzo de 1976. Luego, tomó la palabra Mario Feroldi, excombatiente de Malvinas, quien reflexionó sobre lo que significó el golpe militar.
Seguidamente, el jefe comunal realizó un recorrido por la historia de aquellos años oscuros que atravesó el país, trazando además un paralelismo con algunos gobiernos que, bajo formas democráticas, reproducen pensamientos y prácticas del pasado.
Por último, Golía agradeció a la Comisión Permanente por la Memoria y a los organismos de Derechos Humanos, destacando su compromiso inquebrantable a lo largo del tiempo, incluso en contextos adversos. Asimismo, remarcó la importancia de mantener viva la memoria para que el sueño de los 30.000 compañeros desaparecidos no haya sido en vano, en la construcción de un mundo mejor.
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