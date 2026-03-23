Sustracción y algo más en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada un vecino llamó a la policía tras detectar un faltante en su vivienda.
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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Le sustrajeron documentación de un vehículo y también produjeron daños en las pertenencias del vecino. Al parecer, consideró que la persona responsable estaría en su círculo cercano puesto que se dio intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Ocurrió en inmediaciones de Mitre y Rocha.
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