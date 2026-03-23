lunes, 23 de marzo de 2026

Sustracción y algo más en la noche de Chacabuco

 

Madrugada.

Durante la madrugada un vecino llamó a la policía tras detectar un faltante en su vivienda.



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Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Le sustrajeron documentación de un vehículo y también produjeron daños en las pertenencias del vecino. Al parecer, consideró que la persona responsable estaría en su círculo cercano puesto que se dio intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Ocurrió en inmediaciones de Mitre y Rocha.


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