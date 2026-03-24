Vecina lesionada tras un choque en Chacabuco

Situación.
Sufrió lesiones en el rostro la vecina que sufrió el violento accidente de tránsito que ocurrió en Chacabuco en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Daniela Torres, quien iba en la moto que fue impactada por un auto en Santa Fe y Moreno. Su familia se contactó con Chacabuquero para dar cuenta de su estado tiempo después del siniestro vial.
Como se puede ver en la foto la mujer terminó con golpes en la zona de la frente, la nariz y la boca. También se le lesionó la dentadura. Tanto ella como el joven que iba en la moto recibieron el alta del Hospital municipal y ahora deberán recuperarse en sus hogares.
Cabe recordar que la moto iba por Moreno y fue impactada por el coche que circulaba por Santa Fe. Sucedió en la tarde del lunes.
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