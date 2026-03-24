martes, 24 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Beatriz.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Sonia Beatriz Micheli. Falleció a los 68 años. Casa de duelo: Criscuolo 96. Sepelio a las 16.30.

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