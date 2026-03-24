Que en paz descanse: Beatriz.
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- Sonia Beatriz Micheli. Falleció a los 68 años. Casa de duelo: Criscuolo 96. Sepelio a las 16.30.
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