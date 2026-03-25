Vecino agredido en un barrio de Chacabuco

Madrugada. Además, informe de Tránsito.
Durante la madrugada se reportó una situación violenta en una vivienda de un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Un vecino de 43 años llamó a la Policía para alegar que un sujeto de sexo masculino que conocería fue a su casa y lo agredió. Habría sufrido lesiones en el rostro y las extremidades.
Ocurrió alrededor de las 5.30 en inmediaciones de Juan Manuel de Rosas y Liniers
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el informe referido al balance del operativo del martes 24 de marzo de 2026.
Se retuvieron 6 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; una conducida por un menor.
Se retuvieron 8 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se labraron actas de intimación por tener vehículos en la vía pública en estado de abandono y 1 acta de infracción por estacionar camión en zona no permitida
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Conocido humorista de las redes sociales se presenta en Chacabuco
Todavía se hable de esto:
- Acto por el Dia de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Chacabuco
- Robo en un comercio de Chacabuco
- Asi se conmemoran los 50 años del último Golpe de Estado en Chacabuco
- Vecina lesionada tras un choque en Chacabuco
- Retuvieron motos guiadas por menores y sancionaron giros ilegales en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario