miércoles, 25 de marzo de 2026

Vecino agredido en un barrio de Chacabuco

 


Madrugada. Además, informe de Tránsito.

Durante la madrugada se reportó una situación violenta en una vivienda de un barrio de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

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Un vecino de 43 años llamó a la Policía para alegar que un sujeto de sexo masculino que conocería fue a su casa y lo agredió. Habría sufrido lesiones en el rostro y las extremidades.

Ocurrió alrededor de las 5.30 en inmediaciones de Juan Manuel de Rosas y Liniers 

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Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el informe referido al balance del operativo del martes 24 de marzo de 2026.

Se retuvieron 6 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; una conducida por un menor.

Se retuvieron 8 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

 Se labraron actas de intimación por tener vehículos en la vía pública en estado de abandono y 1 acta de infracción por estacionar camión en zona no permitida



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