Siguen los actos en Chacabuco por el 50° aniversario del último Golpe de Estado

Esta tarde.
Esta tarde se desarrolló otro acto para conmemorar el 50° aniversario del último golpe militar de Argentina.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de un encuentro organizado por el Concejo Deliberante de Chacabuco ediles e integrantes de la comisión Memoria y Justicia que representa a los familiares de las víctimas de la dictadura militar.
La presidencia emitió un decreto para generar un espacio de la memoria que consiste en la restitución en las paredes del nuevo edificio del Consejo de los cuadros con las imágenes de los desaparecidos y secuestrados oriundos de Chacabuco entre 1976 y 1983.
También se entregaron pergaminos de reconocimiento a los familiares de las víctimas.
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