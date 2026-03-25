Mix: Licitaron una obra - Torneo de Ajedrez - Citaciones en Chacabuco

Breves.
Licitación. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco informa que, durante la mañana de este miércoles, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 05/26 (Expediente N° 4029-0715/26).
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El objeto de la licitación es la refacción y ampliación de los baños (segunda etapa) en la Escuela Primaria N° 45.
En esta instancia se presentaron diversas ofertas, las cuales serán evaluadas para proceder a la adjudicación de la obra a la mayor brevedad posible.
Participaron del acto la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Arq. Patricia Sorichillo; la Directora de Obras Públicas, Arq. Yesica Larribité; el Asesor Letrado, Dr. Matías Sassoni; el Jefe de Compras, Ing. Fabián Cattaneo; y el Contador Municipal, Osvaldo Mancuso, junto a representantes de las empresas oferentes.
Ajedrez. La Escuela de Actividades Culturales (EAC) de la Municipalidad de Chacabuco será sede de una nueva fecha del Prix Provincial del Centro de Ajedrez, un destacado encuentro que reunirá a jugadores de distintas localidades.
El torneo se llevará a cabo el domingo 29 de marzo, a partir de las 10:30 horas, en el Salón Choferes (Buenos Aires 376). Participarán ajedrecistas en diversas categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18, Libres y Supra 50, 60 y 70.
La competencia se disputará bajo el sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, lo que garantiza partidas dinámicas y competitivas.
El evento contará con el arbitraje principal del AF Ramiro Troilo y representa una excelente oportunidad para fomentar el desarrollo del ajedrez en la región, promoviendo la participación de jugadores de todas las edades.
Desde la EAC se invita a toda la comunidad a acercarse y ser parte de una jornada que combina competencia, aprendizaje y encuentro.
Citaciones. Las personas que se detallan a continuación, deberán concurrir al Juzgado de Faltas Nº 1, sito en calle San Martín Nº 81 -1er piso- de nuestra ciudad, en el horario de 8:30 a 11:00 horas, por motivos que se les comunicarán:
Cordero, Milagros Haydee
Frías, Walter Ricardo
Márquez, Mabel
Raiti, Luciano
Ventimiglia, Ricardo Jesús
Deberán hacerlo en forma urgente a fin de regularizar su situación.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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