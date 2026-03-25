miércoles, 25 de marzo de 2026

Dos conflictos: por el tránsito y por un perro asesino en Chacabuco

 


Situaciones.

Este miércoles se reportaron dos situaciones conflictivas en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Una mujer que cumple tareas de barrido de calles tuvo un altercado con la conductora de un Ford Ka dado que consideró que había estado a punto de atropellarla. Ocurrió en San Luis entre Liniers y Pinto. Fue convocada la Policía pero la conductora se retiró antes de la llegada del patrullero.

En un barrio una vecina llamó a la Policía alegando que el perro pitbull de su vecino le había matado su caniche. Ocurrió en Castelli entre Azcuénaga y Viamonte. El can acusado estaba suelto en la calle y no se pudo dar con el dueño en lo inmediato.

La imagen del perro fue creada con IA.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Corte de energía por una falla en un sector de Çhacabuco

- Vecino agredido en un barrio de Chacabuco

- Conocido humorista de las redes sociales se presenta en Chacabuco

Todavía se hable de esto:

- Acto por el Dia de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Chacabuco

- Necrológicas I

- Robo en un comercio de Chacabuco

- Fallecimiento en Chacabuco

- Asi se conmemoran los 50 años del último Golpe de Estado en Chacabuco

- Vecina lesionada tras un choque en Chacabuco 

- Retuvieron motos guiadas por menores y sancionaron giros ilegales en Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)