Dos conflictos: por el tránsito y por un perro asesino en Chacabuco

Situaciones.
Este miércoles se reportaron dos situaciones conflictivas en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Una mujer que cumple tareas de barrido de calles tuvo un altercado con la conductora de un Ford Ka dado que consideró que había estado a punto de atropellarla. Ocurrió en San Luis entre Liniers y Pinto. Fue convocada la Policía pero la conductora se retiró antes de la llegada del patrullero.
En un barrio una vecina llamó a la Policía alegando que el perro pitbull de su vecino le había matado su caniche. Ocurrió en Castelli entre Azcuénaga y Viamonte. El can acusado estaba suelto en la calle y no se pudo dar con el dueño en lo inmediato.
La imagen del perro fue creada con IA.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Corte de energía por una falla en un sector de Çhacabuco
- Vecino agredido en un barrio de Chacabuco
- Conocido humorista de las redes sociales se presenta en Chacabuco
Todavía se hable de esto:
- Acto por el Dia de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Chacabuco
- Robo en un comercio de Chacabuco
- Asi se conmemoran los 50 años del último Golpe de Estado en Chacabuco
- Vecina lesionada tras un choque en Chacabuco
- Retuvieron motos guiadas por menores y sancionaron giros ilegales en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario