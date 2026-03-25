miércoles, 25 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Yolanda.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Elba Yolanda Sánchez "Chola". Falleció a los 99 años. Casa de duelo: Lamadrid 146. Sepelio: 26 de marzo a las 9.00.


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