Que en paz descanse: Yolanda.
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- Elba Yolanda Sánchez "Chola". Falleció a los 99 años. Casa de duelo: Lamadrid 146. Sepelio: 26 de marzo a las 9.00.
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