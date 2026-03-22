Una vecina de Chacabuco es noticia nacional por el dinero que obtuvo

Relato.
Una vecina de Chacabuco se volvió noticia nacional por la indemnización que obtuvo de parte de la Justicia tras iniciar una demanda por las lesiones que sufrió en un accidente fuera de su casa.
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La vecina tiene 69 años. En marzo de 2024 salió a la calle a sacar los residuos y cayó en el pozo que la empresa de gas habia cavado en la vereda.
Un peritaje médico diagnosticó una incapacidad física del 21,8 por ciento y una incapacidad psicológica adicional del 7,82 por ciento, lo que arrojó un total del 29,62 por ciento de incapacidad. El informe detalló múltiples fracturas costales, neumotórax y hemotórax, lesiones directamente vinculadas al accidente.
Meses después, la vecina inició una demanda contra la empresa de gas porque el pozo no estaba señalizado correctamente. La Justicia le dio la razón y se estableció una indemnización de 10 millones de pesos.
La nota original publicada por Infobae se puede leer: AQUI
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