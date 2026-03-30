lunes, 30 de marzo de 2026

Violento choque en el centro de Chacabuco

 


Esta medianoche.

Esta medianoche se registró un violento choque en el centro de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos motos. Los conductores presentaron lesiones y fueron traslados al Hospital municipal en ambulancias.

Ocurrió en Saavedra y 25 de Mayo.


 



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