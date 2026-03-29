"Encontré dinero en Chacabuco"

Nota pedida.
Quién haya perdido dinero sobre calle Avellaneda entre 9 de Julio y 12 de febrero; que se comunique al 2352416948.Y por favor que indique importe que extravío, ya que el mismo está detallado en envoltorio de retiro de papel! Lo encontré recientemente alrededor de las 22.30.
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