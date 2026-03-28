sábado, 28 de marzo de 2026

Investigan una situación de inseguridad en una vivienda de Chacabuco

Esta noche.

Esta noche se reportó una situación de inseguridad en una vivienda de Chacabuco.



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Al parecer, se trató del ingreso de terceros a un domicilio. La Policía concurrió al lugar por un llamado de robo y se está investigando la situación.

Se pidió la presencia de una ambulancia para atender a los damnificados.

Ocurrió en Inmediaciones de Zapiola y Aloé.


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