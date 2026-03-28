sábado, 28 de marzo de 2026

Se firmaron boletos de compra venta de "Chacabuco para Todos II"

 


Sindicato.

En la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado se llevó a cabo el viernes la firma de boletos de compra-venta de terrenos del programa “Chacabuco para Todos II”.



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El corte perfecto cerdo y pollo en Chacabuco
El Corte Perfecto, Chanchería y Pollería, en Insiarte 485

El acto fue encabezado por el intendente Rubén Darío Golía, quien fue recibido por el secretario general del sindicato, Horacio Calarco, y el resto de la comisión directiva. 

Durante el acto, el jefe comunal felicitó a los adjudicatarios y destacó la importancia de este paso inicial: “Por algo se empieza, que es tener un pedazo de tierra, para que en un futuro puedan construir sus viviendas propias”.

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional

Los terrenos corresponden a la quinta 305, ubicada en la manzana D.

Por otro lado, Golía, encabezó la inauguración de nuevas luminarias LED en la calle Liniers, en el tramo comprendido entre Fuerza Aérea y Sosa, y Solís, entre Balcarce y Villegas, en respuesta a pedidos realizados por vecinos en el marco del Presupuesto Participativo.

Granja Doña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

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