Se firmaron boletos de compra venta de "Chacabuco para Todos II"

Sindicato.
En la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado se llevó a cabo el viernes la firma de boletos de compra-venta de terrenos del programa “Chacabuco para Todos II”.
Volver a Chacabuquero.
El acto fue encabezado por el intendente Rubén Darío Golía, quien fue recibido por el secretario general del sindicato, Horacio Calarco, y el resto de la comisión directiva.
Durante el acto, el jefe comunal felicitó a los adjudicatarios y destacó la importancia de este paso inicial: “Por algo se empieza, que es tener un pedazo de tierra, para que en un futuro puedan construir sus viviendas propias”.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
Los terrenos corresponden a la quinta 305, ubicada en la manzana D.
Por otro lado, Golía, encabezó la inauguración de nuevas luminarias LED en la calle Liniers, en el tramo comprendido entre Fuerza Aérea y Sosa, y Solís, entre Balcarce y Villegas, en respuesta a pedidos realizados por vecinos en el marco del Presupuesto Participativo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidente en un supermercado
- Sorpresiva reacción de motociclistas de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Actas de infracción por sacar escombros, sancionados y muchas retenciones en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de los Bomberos
- Curiosa situación en un allanamiento en Chacabuco
- Extenso pronóstico de probables lluvias par Chacabuco y la zona
- Labraron infracciones por arrojar agua, sacar escombros y algo más en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario