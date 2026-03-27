Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo , para la madrugada y la mañana del sábado.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
En el caso de Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo, la alerta es para la noche del sábado, la madrugada y la mañana del domingo.
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