viernes, 27 de marzo de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Es de nivel amarillo , para la madrugada y la mañana del sábado.

Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto

 En el caso de Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo, la alerta es para la noche del sábado, la madrugada y la mañana del domingo.

  

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