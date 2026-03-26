Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Oscar Roberto Molinari, 19 de marzo
- Olga Beatriz Osain y Obdulio Egidio Perroni, 19 de marzo
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|Ángel Poviña, albañilería profesional
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