jueves, 26 de marzo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

 - Oscar Roberto Molinari, 19 de marzo

  - Olga Beatriz Osain y Obdulio Egidio Perroni, 19 de marzo

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Granja Doña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana


Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional

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