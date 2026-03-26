jueves, 26 de marzo de 2026

Labraron infracciones por arrojar agua, sacar escombros y algo más en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer detalles de los operativos de control de este jueves.



Volver a Chacabuquero.

Granja Doña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

Se labraron 5 infracciones por giro a la izquierda en Urquiza y Catamarca y 1 infracción por usar celular

Se retuvieron 28 licencias por circular sin seguro y sin casco, dos camionetas por circular sin licencia y seguro, y una por licencia vencida, y tres motocicletas por circular sin licencia de conducir ni casco.

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional

En recorrido de móviles se labraron dos actas de infracción por echar agua a la vía pública y otra por sacar escombros a la vía pública en día no permitido.

Se labró un acta de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública

Se labró un acta de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151


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