Labraron infracciones por arrojar agua, sacar escombros y algo más en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer detalles de los operativos de control de este jueves.
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Se labraron 5 infracciones por giro a la izquierda en Urquiza y Catamarca y 1 infracción por usar celular
Se retuvieron 28 licencias por circular sin seguro y sin casco, dos camionetas por circular sin licencia y seguro, y una por licencia vencida, y tres motocicletas por circular sin licencia de conducir ni casco.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
En recorrido de móviles se labraron dos actas de infracción por echar agua a la vía pública y otra por sacar escombros a la vía pública en día no permitido.
Se labró un acta de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública
Se labró un acta de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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